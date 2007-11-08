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Расписание матчей
Абердин - Локомотив
Абердин - Локомотив: обзор матча 08 ноября 2007
Абердин
08.11.2007, четверг, 23:00
Кубок УЕФА, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
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Статистика матча Абердин - Локомотив
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Матчи команд
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Помощники судьи:
Кай Фосс
Хольгер Хеншель (оба - Германия)
Стадион:
Питтодри
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