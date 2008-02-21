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Расписание матчей
Бавария - Абердин
Бавария - Абердин: обзор матча 21 февраля 2008
Бавария
21.02.2008, четверг, 20:45
Кубок УЕФА, 1/16 финала
5 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Абердин
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бавария - Абердин
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
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