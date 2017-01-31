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Шатору - Лорьян

31.01.2017, Вторник, 20:00 мск Франция. Кубок, 1/16 финала Шатору - Лорьян
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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 31 января 2017, 08:39

    понятия не имею что за команды :) ставлю на хозяев !

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