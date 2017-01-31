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Ле Пуаре-сюр-Ви - Страсбур

31.01.2017, Вторник, 20:00 мск Франция. Кубок, 1/16 финала Ле Пуаре-сюр-Ви - Страсбур
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