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Бордо - Дижон

31.01.2017, Вторник, 20:00 мск Бордо, стадион Шабан Дельма Франция. Кубок, 1/16 финала Бордо - Дижон
Франция. Лига 1 (2016/2017)
14 тур
26 ноября, суббота 22:00 Бордо 3:2 Дижон
Франция. Лига 1 (2011/2012)
30 тур
31 марта, суббота 21:00 Бордо 1:1 Дижон
14 тур
19 ноября, суббота 22:00 Дижон 2:0 Бордо
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