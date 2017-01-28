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Рочдейл - Хаддерсфилд Таун

28.01.2017, Суббота, 18:00 мск Рочдейл, стадион Спортлэнд Англия. Кубок, 1/16 финала Рочдейл - Хаддерсфилд Таун
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