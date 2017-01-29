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Оксфорд - Ньюкасл

28.01.2017, Суббота, 18:00 мск Оксфорд, стадион Кассам Стэдиум Англия. Кубок, 1/16 финала Оксфорд - Ньюкасл
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