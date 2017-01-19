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Локомотив - Базель

19.01.2017, Четверг, 18:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч ТВ Товарищеские матчи Локомотив - Базель
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