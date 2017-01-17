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Линкольн - Ипсвич Таун

17.01.2017, Вторник, 22:45 мск Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Англия. Кубок, 1/32 финала , повторный матч Линкольн - Ипсвич Таун
Англия. Кубок (2016/2017)
1/32 финала
7 января, суббота 18:00 Ипсвич Таун 2:2 Линкольн
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