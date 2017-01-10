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Сошо - Монако

10.01.2017, Вторник, 23:00 мск Монбельяр, стадион Огюст Бональ Франция. Кубок лиги, 1/4 финала Сошо - Монако
Франция. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
9 февраля, вторник 23:00 Сошо 2:1 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
28 тур
8 марта, суббота 23:00 Монако 2:1 Сошо
10 тур
20 октября, воскресенье 16:00 Сошо 2:2 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
35 тур
11 мая, среда 21:00 Сошо 3:0 Монако
19 тур
22 декабря, среда 21:00 Монако 2:1 Сошо
Франция. Кубок (2009/2010)
1/4 финала
24 марта, среда 19:00 Монако 4:3 Сошо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
20 тур
16 января, суббота 23:00 Монако 2:0 Сошо
4 тур
29 августа, суббота 21:00 Сошо 1:0 Монако
Франция. Лига 1 (2008/2009)
35 тур
13 мая, среда 21:00 Сошо 3:0 Монако
17 тур
7 декабря, воскресенье 19:00 Монако 1:1 Сошо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
22 тур
23 января, среда 22:30 Монако 1:0 Сошо
4 тур
18 августа, суббота 19:10 Сошо 0:3 Монако
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