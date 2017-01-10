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Нант - Нанси

10.01.2017, Вторник, 20:30 мск Нант, стадион Ля Божуар - Луи Фонтено Франция. Кубок лиги, 1/4 финала Нант - Нанси
Франция. Лига 1 (2016/2017)
5 тур
17 сентября, суббота 21:00 Нанси 1:1 Нант
Франция. Лига 1 (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 19:00 Нанси 2:0 Нант
15 тур
23 ноября, воскресенье 19:00 Нант 0:1 Нанси
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