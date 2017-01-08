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Ирис Клуб де Круа - Сент-Этьен

08.01.2017, Воскресенье, 19:00 мск Франция. Кубок, 1/32 финала Ирис Клуб де Круа - Сент-Этьен
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