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Гренобль - Фрежюс

07.01.2017, Суббота, 20:00 мск Гренобль, стадион Стад де Альп Франция. Кубок, 1/32 финала Гренобль - Фрежюс
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