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Алавес - Депортиво

11.01.2017, Среда, 21:00 мск Витория-Гастейс, стадион Мендисорроса Испания. Кубок, 1/8 финала , ответный матч Алавес - Депортиво
Первый матч: 2 - 2
Испания. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
первый матч		 3 января, вторник 23:15 Депортиво 2:2 Алавес
Испания. Примера (2016/2017)
4 тур
19 сентября, понедельник 21:45 Алавес 0:0 Депортиво
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