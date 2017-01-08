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Осер - Труа

08.01.2017, Воскресенье, 16:15 мск Осер, стадион Аббе-Дешамп Франция. Кубок, 1/32 финала Осер - Труа
Товарищеские матчи 2014

9 июля, среда 20:00 Труа 2:1 Осер
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