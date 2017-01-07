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Лилль - Эксельсиор

07.01.2017, Суббота, 17:00 мск Лилль, стадион Пьер Моруа Франция. Кубок, 1/32 финала Лилль - Эксельсиор
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