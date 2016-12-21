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Севилья - Форментера

21.12.2016, Среда, 21:00 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Севилья - Форментера
Первый матч: 5 - 1
Испания. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
первый матч		 30 ноября, среда 21:00 Форментера 1:5 Севилья
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