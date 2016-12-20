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Атлетико - Гихуэло

20.12.2016, Вторник, 23:00 мск Мадрид, стадион Висенте Кальдерон Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Атлетико - Гихуэло
Первый матч: 6 - 0
Испания. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
первый матч		 30 ноября, среда 23:00 Гихуэло 0:6 Атлетико
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