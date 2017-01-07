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Хаддерсфилд Таун - Порт Вейл

07.01.2017, Суббота, 18:00 мск Хаддерсфилд, стадион Джон Смит'с Англия. Кубок, 1/32 финала Хаддерсфилд Таун - Порт Вейл
Англия. Кубок (2008/2009)

8 ноября, суббота 00:00 Хаддерсфилд Таун 3:4 Порт Вейл
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