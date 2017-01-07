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Сток Сити - Вулверхэмптон

07.01.2017, Суббота, 18:00 мск Сток-он-Трент, стадион Британниа Стэдиум Англия. Кубок, 1/32 финала Сток Сити - Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
32 тур
7 апреля, суббота 20:30 Сток Сити 2:1 Вулверхэмптон
16 тур
17 декабря, суббота 19:00 Вулверхэмптон 1:2 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
33 тур
26 апреля, вторник 22:45 Сток Сити 3:0 Вулверхэмптон
1 тур
14 августа, суббота 18:00 Вулверхэмптон 2:1 Сток Сити
Англия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
30 января, воскресенье 16:00 Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
34 тур
11 апреля, воскресенье 15:00 Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити
11 тур
31 октября, суббота 18:00 Сток Сити 2:2 Вулверхэмптон
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    Рейтинг: +319

    Дмитрий Александрович 6 января 2017, 12:52

    Сток сити +

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