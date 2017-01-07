Сток Сити - Вулверхэмптон

Сток сити +
|32 тур
|7 апреля, суббота
|20:30
|Сток Сити
|2:1
|Вулверхэмптон
|16 тур
|17 декабря, суббота
|19:00
|Вулверхэмптон
|1:2
|Сток Сити
|32 тур
|7 апреля, суббота
|20:30
|Сток Сити
|2:1
|Вулверхэмптон
|16 тур
|17 декабря, суббота
|19:00
|Вулверхэмптон
|1:2
|Сток Сити
|33 тур
|26 апреля, вторник
|22:45
|Сток Сити
|3:0
|Вулверхэмптон
|1 тур
|14 августа, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|2:1
|Сток Сити
|1/16 финала
|30 января, воскресенье
|16:00
|Вулверхэмптон
|0:1
|Сток Сити
|34 тур
|11 апреля, воскресенье
|15:00
|Вулверхэмптон
|0:0
|Сток Сити
|11 тур
|31 октября, суббота
|18:00
|Сток Сити
|2:2
|Вулверхэмптон
Сток сити +