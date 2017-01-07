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Ипсвич Таун - Линкольн

07.01.2017, Суббота, 18:00 мск Ипсвич, стадион Портмен Роад Англия. Кубок, 1/32 финала Ипсвич Таун - Линкольн
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