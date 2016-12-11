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Чжонбук Хендай Моторс - Америка

11.12.2016, Воскресенье, 10:00 мск Клубный чемпионат мира, 1/4 финала Чжонбук Хендай Моторс - Америка
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