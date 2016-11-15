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Новая Каледония - Новая Зеландия

15.11.2016, Вторник, 09:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 2 тур Новая Каледония - Новая Зеландия
Отборочные матчи к ЧМ. Океания (2016/2017), группа A
Групповой турнир, 1 тур
12 ноября, суббота 05:00 Новая Зеландия 2:0 Новая Каледония
Отборочные матчи к ЧМ. Океания (2015/2016)
Второй этап, 1/2 финала
8 июня, среда 09:00 Новая Зеландия 1:0 Новая Каледония
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Океания (2012/2013)
5 тур
22 марта, пятница 10:45 Новая Зеландия 2:1 Новая Каледония
1 тур
7 сентября, пятница 11:00 Новая Каледония 0:2 Новая Зеландия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Новая Зеландия 6 4 2 0 14:3 +11 14
2. Новая Каледония 4 1 2 1 4:5 -1 5
3. Фиджи 4 0 1 3 3:8 -5 1
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