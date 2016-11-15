Новая Каледония - Новая Зеландия

|Групповой турнир, 1 тур
|12 ноября, суббота
|05:00
|Новая Зеландия
|2:0
|Новая Каледония
|Групповой турнир, 1 тур
|12 ноября, суббота
|05:00
|Новая Зеландия
|2:0
|Новая Каледония
|Второй этап, 1/2 финала
|8 июня, среда
|09:00
|Новая Зеландия
|1:0
|Новая Каледония
|5 тур
|22 марта, пятница
|10:45
|Новая Зеландия
|2:1
|Новая Каледония
|1 тур
|7 сентября, пятница
|11:00
|Новая Каледония
|0:2
|Новая Зеландия
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Новая Зеландия
|6
|4
|2
|0
|14:3
|+11
|14
|2.
|Новая Каледония
|4
|1
|2
|1
|4:5
|-1
|5
|3.
|Фиджи
|4
|0
|1
|3
|3:8
|-5
|1