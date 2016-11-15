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Материалы

Украина - Сербия

15.11.2016, Вторник, 22:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Украина - Сербия
Сборные. Международный турнир. Кипр 2009
Финал,
11 февраля, среда 20:00 Украина 1:0 Сербия
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    Рейтинг: +69

    tima0898 15 ноября 2016, 23:11

    Украина, украина! А то, что сербы братья русским многие позабыли?

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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 14 ноября 2016, 04:33

    Верю в украину

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