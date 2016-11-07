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Даллас - Сиэтл

07.11.2016, Понедельник, 05:00 мск Фриско, стадион Тойота США. МЛС, 1/4 финала , ответный матч Даллас - Сиэтл
Первый матч: 0 - 3
США. МЛС 2016
1/4 финала
первый матч		 31 октября, понедельник 04:30 Сиэтл 3:0 Даллас
США. МЛС 2016

17 октября, понедельник 00:00 Даллас 2:1 Сиэтл

14 июля, четверг 05:30 Сиэтл 5:0 Даллас

15 мая, воскресенье 04:00 Даллас 2:0 Сиэтл
США. МЛС 2015
1/4 финала
ответный матч		 9 ноября, понедельник 03:30 Даллас 2:1
(4:2)п		 Сиэтл
США. МЛС 2015
1/4 финала
первый матч		 2 ноября, понедельник 05:30 Сиэтл 2:1 Даллас
США. МЛС 2015

14 июня, воскресенье 05:00 Сиэтл 3:0 Даллас

29 марта, воскресенье 03:30 Даллас 0:0 Сиэтл
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 11 ноября, вторник 07:00 Сиэтл 0:0 Даллас
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 3 ноября, понедельник 04:00 Даллас 1:1 Сиэтл
США. МЛС 2014

25 сентября, четверг 05:00 Даллас 3:1 Сиэтл

8 мая, четверг 06:00 Сиэтл 2:1 Даллас

13 апреля, воскресенье 04:30 Даллас 2:3 Сиэтл
США. МЛС 2013

19 октября, суббота 22:30 Даллас 2:0 Сиэтл

4 августа, воскресенье 06:30 Сиэтл 3:0 Даллас

19 мая, воскресенье 06:30 Сиэтл 4:2 Даллас
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
22 октября, понедельник 05:00 Сиэтл 3:1 Даллас
Регулярный чемпионат,
3 сентября, понедельник 03:00 Даллас 1:1 Сиэтл
Регулярный чемпионат,
10 мая, четверг 00:00 Даллас 0:2 Сиэтл
США. МЛС 2011

21 августа, воскресенье 00:00 Даллас 0:1 Сиэтл

26 мая, четверг 00:00 Сиэтл 0:1 Даллас
США. МЛС 2010

12 июля, понедельник 00:00 Сиэтл 1:1 Даллас

23 апреля, пятница 00:00 Даллас 2:2 Сиэтл
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торонто 40 18 12 10 68:45 +23 66
2. Даллас 36 18 9 9 52:44 +8 63
3. Колорадо 38 16 13 9 41:36 +5 61
4. Сиэтл 40 18 7 15 52:46 +6 61
5. Лос-Анджелес Гэлакси 37 14 16 7 58:41 +17 58
6. Нью-Йорк Ред Буллз 36 16 9 11 62:47 +15 57
7. Монреаль Импакт 39 15 12 12 61:63 -2 57
8. Нью-Йорк Сити 36 15 9 12 62:64 -2 54
9. Cпортинг КС 34 13 8 13 42:41 +1 47
10. Ди Си Юнайтед 35 11 13 11 55:51 +4 46
11. Реал Солт-Лейк 35 12 10 13 45:49 -4 46
12. Портленд 34 12 8 14 48:53 -5 44
13. Нью-Инглэнд 34 11 9 14 44:54 -10 42
14. Филадельфия 35 11 9 15 53:58 -5 42
15. Орландо Сити 34 9 14 11 55:60 -5 41
16. Ванкувер Уайткепс 34 10 9 15 45:52 -7 39
17. Коламбус 34 8 12 14 50:58 -8 36
18. Сан-Хосе 33 7 14 12 31:40 -9 35
19. Динамо Хью 34 7 13 14 39:45 -6 34
20. Чикаго Файр 34 7 10 17 42:58 -16 31
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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 8 ноября 2016, 11:13

    Сиетл сиетл :( не оправдал надежд :)

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