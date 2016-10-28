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Насьональ - Спортинг

28.10.2016, Пятница, 23:00 мск Фуншал, стадион Эштадиу да Мадейра Португалия. Примейра, 9 тур Насьональ - Спортинг
Португалия. Примейра (2015/2016)
22 тур
13 февраля, суббота 21:30 Насьональ 0:4 Спортинг
5 тур
21 сентября, понедельник 23:00 Спортинг 1:0 Насьональ
Португалия. Примейра (2014/2015)
31 тур
2 мая, суббота 22:15 Спортинг 2:0 Насьональ
14 тур
21 декабря, воскресенье 22:15 Насьональ 0:1 Спортинг
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
29 тур
3 мая, суббота 21:30 Насьональ 1:1 Спортинг
14 тур
22 декабря, воскресенье 00:15 Спортинг 0:0 Насьональ
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
27 тур
28 апреля, воскресенье 21:00 Спортинг 2:1 Насьональ
12 тур
15 декабря, суббота 22:00 Насьональ 1:1 Спортинг
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
27 тур
22 апреля, воскресенье 22:15 Насьональ 2:3 Спортинг
12 тур
11 декабря, воскресенье 00:30 Спортинг 1:0 Насьональ
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
21 тур
27 февраля, воскресенье 23:15 Насьональ 1:0 Спортинг
6 тур
26 сентября, воскресенье 23:15 Спортинг 1:1 Насьональ
Чемпионат Португалии (2009/2010)
16 тур
17 января, воскресенье 00:15 Спортинг 3:2 Насьональ
1 тур
15 августа, суббота 22:15 Насьональ 1:1 Спортинг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 34 25 7 2 72:18 +54 82
2. Порту 34 22 10 2 71:19 +52 76
3. Спортинг 34 21 7 6 68:36 +32 70
4. Гимараеш 34 18 8 8 50:39 +11 62
5. Брага 34 15 9 10 51:36 +15 54
6. Маритиму 34 13 11 10 34:32 +2 50
7. Риу Аве 34 14 7 13 41:39 +2 49
8. Фейренсе 33 13 6 14 29:44 -15 45
9. Боавишта 34 10 13 11 33:36 -3 43
10. Эшторил 34 10 8 16 36:42 -6 38
11. Шавиш 34 8 14 12 35:42 -7 38
12. Витория 34 10 8 16 30:39 -9 38
13. Пасуш де Феррейра 34 8 12 14 32:45 -13 36
14. Белененсеш 34 9 9 16 27:45 -18 36
15. Морейренcе 34 8 9 17 33:48 -15 33
16. Тондела 34 8 8 18 29:52 -23 32
17. Арука 34 9 5 20 33:57 -24 32
18. Насионал Ф 34 4 9 21 22:58 -36 21
19. Фигейренсе 1 1 0 0 2:1 +1 3
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