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Барселона - Эркулес

22.12.2016, Четверг, 00:00 мск Барселона, стадион Камп Ноу Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Барселона - Эркулес
Первый матч: 1 - 1
Испания. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
первый матч		 1 декабря, четверг 00:00 Эркулес 1:1 Барселона
Испания. Примера (2010/2011)
21 тур
29 января, суббота 22:00 Эркулес 0:3 Барселона
2 тур
11 сентября, суббота 20:00 Барселона 0:2 Эркулес
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