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Вильярреал - Толедо

20.12.2016, Вторник, 21:00 мск Вильярреал, стадион Эстадио де ла Серамика Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Вильярреал - Толедо
Первый матч: 3 - 0
Испания. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
первый матч		 30 ноября, среда 21:00 Толедо 0:3 Вильярреал
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