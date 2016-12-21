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Эйбар - Спортинг

21.12.2016, Среда, 21:00 мск Эйбар, стадион Мунисипал де Ипуруа Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Эйбар - Спортинг
Первый матч: 2 - 1
Испания. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
первый матч		 29 ноября, вторник 23:00 Спортинг 1:2 Эйбар
Испания. Примера (2015/2016)
36 тур
29 апреля, пятница 21:30 Спортинг 2:0 Эйбар
17 тур
30 декабря, среда 20:30 Эйбар 2:0 Спортинг
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