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Спортинг - Эйбар

29.11.2016, Вторник, 23:00 мск Хихон, стадион Эль Молинон Испания. Кубок, 1/16 финала , первый матч Спортинг - Эйбар
Испания. Примера (2015/2016)
36 тур
29 апреля, пятница 21:30 Спортинг 2:0 Эйбар
17 тур
30 декабря, среда 20:30 Эйбар 2:0 Спортинг
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