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Валенсия - Леганес

21.12.2016, Среда, 23:00 мск Валенсия, стадион Месталья Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Валенсия - Леганес
Первый матч: 3 - 1
Испания. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
первый матч		 29 ноября, вторник 22:00 Леганес 1:3 Валенсия
Испания. Примера (2016/2017)
6 тур
25 сентября, воскресенье 13:00 Леганес 1:2 Валенсия
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