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Малага - Кордоба

20.12.2016, Вторник, 23:00 мск Малага, стадион Ла Росаледа Испания. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Малага - Кордоба
Первый матч: 0 - 2
Испания. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
первый матч		 30 ноября, среда 23:00 Кордоба 2:0 Малага
Испания. Примера (2014/2015)
27 тур
15 марта, воскресенье 19:00 Малага 2:0 Кордоба
8 тур
18 октября, суббота 23:59 Кордоба 1:2 Малага
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