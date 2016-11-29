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Алькоркон - Эспаньол

29.11.2016, Вторник, 23:00 мск Алькоркон, стадион Санто Доминго Испания. Кубок, 1/16 финала , первый матч Алькоркон - Эспаньол
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
ответный матч		 15 января, среда 22:30 Эспаньол 4:2 Алькоркон
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
первый матч		 8 января, среда 23:00 Алькоркон 1:0 Эспаньол
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