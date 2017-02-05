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Бенфика - Насьональ

05.02.2017, Воскресенье, 21:00 мск Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж Португалия. Примейра, 20 тур Бенфика - Насьональ
Португалия. Примейра (2016/2017)
3 тур
27 августа, суббота 22:30 Насьональ 1:3 Бенфика
Португалия. Примейра (2015/2016)
34 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Бенфика 4:1 Насьональ
17 тур
11 января, понедельник 15:00 Насьональ 1:4 Бенфика
Португалия. Примейра (2014/2015)
27 тур
4 апреля, суббота 19:00 Бенфика 3:1 Насьональ
10 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Насьональ 1:2 Бенфика
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
23 тур
17 марта, понедельник 23:59 Насьональ 2:4 Бенфика
8 тур
27 октября, воскресенье 21:15 Бенфика 2:0 Насьональ
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
18 тур
10 февраля, воскресенье 22:00 Насьональ 2:2 Бенфика
3 тур
2 сентября, воскресенье 23:15 Бенфика 3:0 Насьональ
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
18 тур
12 февраля, воскресенье 00:30 Бенфика 4:1 Насьональ
3 тур
29 августа, понедельник 23:45 Насьональ 0:2 Бенфика
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
17 тур
23 января, воскресенье 00:15 Бенфика 4:2 Насьональ
2 тур
22 августа, воскресенье 00:15 Насьональ 2:1 Бенфика
Чемпионат Португалии (2009/2010)
23 тур
14 марта, воскресенье 21:00 Насьональ 0:1 Бенфика
8 тур
26 октября, понедельник 23:15 Бенфика 6:1 Насьональ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 34 25 7 2 72:18 +54 82
2. Порту 34 22 10 2 71:19 +52 76
3. Спортинг 34 21 7 6 68:36 +32 70
4. Гимараеш 34 18 8 8 50:39 +11 62
5. Брага 34 15 9 10 51:36 +15 54
6. Маритиму 34 13 11 10 34:32 +2 50
7. Риу Аве 34 14 7 13 41:39 +2 49
8. Фейренсе 33 13 6 14 29:44 -15 45
9. Боавишта 34 10 13 11 33:36 -3 43
10. Эшторил 34 10 8 16 36:42 -6 38
11. Шавиш 34 8 14 12 35:42 -7 38
12. Витория 34 10 8 16 30:39 -9 38
13. Пасуш де Феррейра 34 8 12 14 32:45 -13 36
14. Белененсеш 34 9 9 16 27:45 -18 36
15. Морейренcе 34 8 9 17 33:48 -15 33
16. Тондела 34 8 8 18 29:52 -23 32
17. Арука 34 9 5 20 33:57 -24 32
18. Насионал Ф 34 4 9 21 22:58 -36 21
19. Фигейренсе 1 1 0 0 2:1 +1 3
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 7 февраля 2017, 00:06

    Ставил на Бенфику!

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