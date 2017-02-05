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Арука - Витория Сетубал

05.02.2017, Воскресенье, 19:00 мск Арука, стадион Эштадиу Мунисипал де Арука Португалия. Примейра, 20 тур Арука - Витория Сетубал
Португалия. Примейра (2016/2017)
3 тур
28 августа, воскресенье 23:00 Витория Сетубал 2:0 Арука
Португалия. Примейра (2015/2016)
26 тур
13 марта, воскресенье 19:00 Арука 1:0 Витория Сетубал
9 тур
1 ноября, воскресенье 19:00 Витория Сетубал 0:0 Арука
Португалия. Примейра (2014/2015)
33 тур
17 мая, воскресенье 20:00 Витория Сетубал 2:1 Арука
16 тур
11 января, воскресенье 19:00 Арука 1:0 Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
25 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Арука 1:0 Витория Сетубал
10 тур
24 ноября, воскресенье 20:00 Витория Сетубал 1:0 Арука
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 34 25 7 2 72:18 +54 82
2. Порту 34 22 10 2 71:19 +52 76
3. Спортинг 34 21 7 6 68:36 +32 70
4. Гимараеш 34 18 8 8 50:39 +11 62
5. Брага 34 15 9 10 51:36 +15 54
6. Маритиму 34 13 11 10 34:32 +2 50
7. Риу Аве 34 14 7 13 41:39 +2 49
8. Фейренсе 33 13 6 14 29:44 -15 45
9. Боавишта 34 10 13 11 33:36 -3 43
10. Эшторил 34 10 8 16 36:42 -6 38
11. Шавиш 34 8 14 12 35:42 -7 38
12. Витория 34 10 8 16 30:39 -9 38
13. Пасуш де Феррейра 34 8 12 14 32:45 -13 36
14. Белененсеш 34 9 9 16 27:45 -18 36
15. Морейренcе 34 8 9 17 33:48 -15 33
16. Тондела 34 8 8 18 29:52 -23 32
17. Арука 34 9 5 20 33:57 -24 32
18. Насионал Ф 34 4 9 21 22:58 -36 21
19. Фигейренсе 1 1 0 0 2:1 +1 3
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