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Белененсеш - Витория Сетубал

22.01.2017, Воскресенье, 21:00 мск Лиссабон, стадион До Рестело Португалия. Примейра, 18 тур Белененсеш - Витория Сетубал
Португалия. Примейра (2016/2017)
1 тур
14 августа, воскресенье 20:00 Витория Сетубал 2:0 Белененсеш
Португалия. Примейра (2015/2016)
29 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Витория Сетубал 0:1 Белененсеш
12 тур
5 декабря, суббота 19:15 Белененсеш 0:3 Витория Сетубал
Португалия. Примейра (2014/2015)
24 тур
7 марта, суббота 22:15 Витория Сетубал 1:1 Белененсеш
7 тур
5 октября, воскресенье 23:15 Белененсеш 1:1 Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
23 тур
16 марта, воскресенье 20:00 Белененсеш 1:3 Витория Сетубал
8 тур
26 октября, суббота 23:15 Витория Сетубал 0:0 Белененсеш
Чемпионат Португалии (2009/2010)
30 тур
9 мая, воскресенье 00:15 Витория Сетубал 1:2 Белененсеш
15 тур
11 января, понедельник 23:15 Белененсеш 0:0 Витория Сетубал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 34 25 7 2 72:18 +54 82
2. Порту 34 22 10 2 71:19 +52 76
3. Спортинг 34 21 7 6 68:36 +32 70
4. Гимараеш 34 18 8 8 50:39 +11 62
5. Брага 34 15 9 10 51:36 +15 54
6. Маритиму 34 13 11 10 34:32 +2 50
7. Риу Аве 34 14 7 13 41:39 +2 49
8. Фейренсе 33 13 6 14 29:44 -15 45
9. Боавишта 34 10 13 11 33:36 -3 43
10. Эшторил 34 10 8 16 36:42 -6 38
11. Шавиш 34 8 14 12 35:42 -7 38
12. Витория 34 10 8 16 30:39 -9 38
13. Пасуш де Феррейра 34 8 12 14 32:45 -13 36
14. Белененсеш 34 9 9 16 27:45 -18 36
15. Морейренcе 34 8 9 17 33:48 -15 33
16. Тондела 34 8 8 18 29:52 -23 32
17. Арука 34 9 5 20 33:57 -24 32
18. Насионал Ф 34 4 9 21 22:58 -36 21
19. Фигейренсе 1 1 0 0 2:1 +1 3
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    Рейтинг: +12

    Рафис 23 января 2017, 07:40

    Так держать Витория, так держать Edinho.

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