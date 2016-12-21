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Бенфика - Риу Аве

21.12.2016, Среда, 21:00 мск Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж Португалия. Примейра, 15 тур Бенфика - Риу Аве
Португалия. Примейра (2015/2016)
31 тур
24 апреля, воскресенье 22:30 Риу Аве 0:1 Бенфика
14 тур
20 декабря, воскресенье 19:00 Бенфика 3:1 Риу Аве
Португалия. Примейра (2014/2015)
26 тур
21 марта, суббота 21:00 Риу Аве 2:1 Бенфика
9 тур
31 октября, пятница 22:45 Бенфика 1:0 Риу Аве
Суперкубок Португалии 2014

10 августа, воскресенье 23:45 Бенфика 0:0
(3:2)п		 Риу Аве
Португалия. Кубок (2013/2014)
Финал
18 мая, воскресенье 20:15 Бенфика 1:0 Риу Аве
Португалия. Кубок Лиги (2013/2014)
Финал
7 мая, среда 23:30 Бенфика 2:0 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
26 тур
7 апреля, понедельник 23:00 Бенфика 4:0 Риу Аве
11 тур
1 декабря, воскресенье 21:45 Риу Аве 1:3 Бенфика
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
24 тур
31 марта, воскресенье 00:30 Бенфика 6:1 Риу Аве
9 тур
11 ноября, воскресенье 23:30 Риу Аве 0:1 Бенфика
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
28 тур
29 апреля, воскресенье 22:15 Риу Аве 2:2 Бенфика
13 тур
17 декабря, суббота 00:15 Бенфика 5:1 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
29 тур
8 мая, воскресенье 23:15 Риу Аве 1:2 Бенфика
14 тур
18 декабря, суббота 20:00 Бенфика 5:2 Риу Аве
Чемпионат Португалии (2009/2010)
30 тур
9 мая, воскресенье 21:00 Бенфика 2:1 Риу Аве
15 тур
10 января, воскресенье 00:15 Риу Аве 0:1 Бенфика
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 34 25 7 2 72:18 +54 82
2. Порту 34 22 10 2 71:19 +52 76
3. Спортинг 34 21 7 6 68:36 +32 70
4. Гимараеш 34 18 8 8 50:39 +11 62
5. Брага 34 15 9 10 51:36 +15 54
6. Маритиму 34 13 11 10 34:32 +2 50
7. Риу Аве 34 14 7 13 41:39 +2 49
8. Фейренсе 33 13 6 14 29:44 -15 45
9. Боавишта 34 10 13 11 33:36 -3 43
10. Эшторил 34 10 8 16 36:42 -6 38
11. Шавиш 34 8 14 12 35:42 -7 38
12. Витория 34 10 8 16 30:39 -9 38
13. Пасуш де Феррейра 34 8 12 14 32:45 -13 36
14. Белененсеш 34 9 9 16 27:45 -18 36
15. Морейренcе 34 8 9 17 33:48 -15 33
16. Тондела 34 8 8 18 29:52 -23 32
17. Арука 34 9 5 20 33:57 -24 32
18. Насионал Ф 34 4 9 21 22:58 -36 21
19. Фигейренсе 1 1 0 0 2:1 +1 3
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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 21 декабря 2016, 09:49

    Ставлю на Бенфику

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