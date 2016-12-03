Введите ваш ник на сайте

Порту - Брага

03.12.2016, Суббота, 23:30 мск Порту, стадион Драгау Португалия. Примейра, 12 тур Порту - Брага
Португалия. Примейра (2015/2016)
25 тур
6 марта, воскресенье 23:30 Брага 3:1 Порту
8 тур
25 октября, воскресенье 22:15 Порту 0:0 Брага
Португалия. Примейра (2014/2015)
24 тур
6 марта, пятница 23:30 Брага 0:1 Порту
7 тур
5 октября, воскресенье 21:00 Порту 2:1 Брага
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
27 тур
13 апреля, воскресенье 22:15 Брага 1:3 Порту
12 тур
8 декабря, воскресенье 00:15 Порту 2:0 Брага
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
25 тур
8 апреля, понедельник 23:00 Порту 3:1 Брага
10 тур
26 ноября, понедельник 00:15 Брага 0:2 Порту
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
26 тур
7 апреля, суббота 23:30 Брага 0:1 Порту
11 тур
27 ноября, воскресенье 22:15 Порту 3:2 Брага
Лига Европы (2010/2011)
Финал
18 мая, среда 22:45 Порту 1:0 Брага
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
19 тур
13 февраля, воскресенье 23:15 Брага 0:2 Порту
4 тур
12 сентября, воскресенье 00:15 Порту 3:2 Брага
Чемпионат Португалии (2009/2010)
20 тур
21 февраля, воскресенье 23:15 Порту 5:1 Брага
5 тур
20 сентября, воскресенье 00:15 Брага 1:0 Порту
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 34 25 7 2 72:18 +54 82
2. Порту 34 22 10 2 71:19 +52 76
3. Спортинг 34 21 7 6 68:36 +32 70
4. Гимараеш 34 18 8 8 50:39 +11 62
5. Брага 34 15 9 10 51:36 +15 54
6. Маритиму 34 13 11 10 34:32 +2 50
7. Риу Аве 34 14 7 13 41:39 +2 49
8. Фейренсе 33 13 6 14 29:44 -15 45
9. Боавишта 34 10 13 11 33:36 -3 43
10. Эшторил 34 10 8 16 36:42 -6 38
11. Шавиш 34 8 14 12 35:42 -7 38
12. Витория 34 10 8 16 30:39 -9 38
13. Пасуш де Феррейра 34 8 12 14 32:45 -13 36
14. Белененсеш 34 9 9 16 27:45 -18 36
15. Морейренcе 34 8 9 17 33:48 -15 33
16. Тондела 34 8 8 18 29:52 -23 32
17. Арука 34 9 5 20 33:57 -24 32
18. Насионал Ф 34 4 9 21 22:58 -36 21
19. Фигейренсе 1 1 0 0 2:1 +1 3
...
  • Читайте нас: 