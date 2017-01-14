Введите ваш ник на сайте

Райо Вальекано - Севилья

14.01.2017, Суббота, 18:00 мск Мадрид, стадион Вальекас Испания. Сегунда, 21 тур Райо Вальекано - Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
25 тур
21 февраля, воскресенье 14:00 Райо Вальекано 2:2 Севилья
6 тур
26 сентября, суббота 21:30 Севилья 3:2 Райо Вальекано
Испания. Примера (2014/2015)
33 тур
26 апреля, воскресенье 20:00 Севилья 2:0 Райо Вальекано
14 тур
7 декабря, воскресенье 14:00 Райо Вальекано 0:1 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
25 тур
23 февраля, воскресенье 15:00 Райо Вальекано 0:1 Севилья
6 тур
25 сентября, среда 22:00 Севилья 4:1 Райо Вальекано
Испания. Примера (2012/2013)
22 тур
3 февраля, воскресенье 20:00 Севилья 2:1 Райо Вальекано
3 тур
2 сентября, воскресенье 14:00 Райо Вальекано 0:0 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
37 тур
5 мая, суббота 23:00 Севилья 5:2 Райо Вальекано
18 тур
8 января, воскресенье 15:00 Райо Вальекано 2:1 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Леванте 42 25 9 8 57:32 +25 84
2. Хетафе 44 19 15 10 60:45 +15 72
3. Жирона 42 20 10 12 65:45 +20 70
4. Тенерифе 44 17 18 9 51:38 +13 69
5. Кадис 44 17 16 11 56:41 +15 67
6. Уэска 44 16 16 12 55:48 +7 64
7. Вальядолид 42 18 9 15 52:47 +5 63
8. Реал Ов 42 17 10 15 47:47 0 61
9. Луго 42 14 13 15 49:52 -3 55
10. Кордоба 42 14 13 15 42:52 -10 55
11. Реус Депортиу 42 13 16 13 31:29 +2 55
12. Райо Вальекано 42 14 11 17 44:44 0 53
13. 42 13 14 15 55:56 -1 53
14. Химнастик 42 12 16 14 47:51 -4 52
15. Альмерия 42 14 9 19 44:49 -5 51
16. Сарагоса 42 12 14 16 50:52 -2 50
17. Нумансия 42 11 17 14 40:49 -9 50
18. Алькоркон 42 13 11 18 32:43 -11 50
19. УКАМ Мурсия 42 11 15 16 42:51 -9 48
20. Мальорка 42 9 18 15 42:50 -8 45
21. Эльче 42 11 10 21 49:63 -14 43
22. Мирандес 42 9 14 19 40:66 -26 41
...
  • Читайте нас: 