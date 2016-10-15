Алькоркон - Альмерия

|33 тур
|9 апреля, суббота
|19:00
|Альмерия
|1:1
|Алькоркон
|12 тур
|8 ноября, воскресенье
|21:15
|Алькоркон
|0:0
|Альмерия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Леванте
|42
|25
|9
|8
|57:32
|+25
|84
|2.
|Хетафе
|44
|19
|15
|10
|60:45
|+15
|72
|3.
|Жирона
|42
|20
|10
|12
|65:45
|+20
|70
|4.
|Тенерифе
|44
|17
|18
|9
|51:38
|+13
|69
|5.
|Кадис
|44
|17
|16
|11
|56:41
|+15
|67
|6.
|Уэска
|44
|16
|16
|12
|55:48
|+7
|64
|7.
|Вальядолид
|42
|18
|9
|15
|52:47
|+5
|63
|8.
|Реал Ов
|42
|17
|10
|15
|47:47
|0
|61
|9.
|Луго
|42
|14
|13
|15
|49:52
|-3
|55
|10.
|Кордоба
|42
|14
|13
|15
|42:52
|-10
|55
|11.
|Реус Депортиу
|42
|13
|16
|13
|31:29
|+2
|55
|12.
|Райо Вальекано
|42
|14
|11
|17
|44:44
|0
|53
|13.
|42
|13
|14
|15
|55:56
|-1
|53
|14.
|Химнастик
|42
|12
|16
|14
|47:51
|-4
|52
|15.
|Альмерия
|42
|14
|9
|19
|44:49
|-5
|51
|16.
|Сарагоса
|42
|12
|14
|16
|50:52
|-2
|50
|17.
|Нумансия
|42
|11
|17
|14
|40:49
|-9
|50
|18.
|Алькоркон
|42
|13
|11
|18
|32:43
|-11
|50
|19.
|УКАМ Мурсия
|42
|11
|15
|16
|42:51
|-9
|48
|20.
|Мальорка
|42
|9
|18
|15
|42:50
|-8
|45
|21.
|Эльче
|42
|11
|10
|21
|49:63
|-14
|43
|22.
|Мирандес
|42
|9
|14
|19
|40:66
|-26
|41