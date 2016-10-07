Гана - Уганда

Админы, вы что там, просыпаемся)!!!! Расчитываем матчи!
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Египет
|6
|4
|1
|1
|8:4
|+4
|13
|2.
|Уганда
|6
|2
|3
|1
|3:2
|+1
|9
|3.
|Гана
|6
|1
|4
|1
|7:5
|+2
|7
|4.
|Конго
|6
|0
|2
|4
|5:12
|-7
|2
Админы, вы что там, просыпаемся)!!!! Расчитываем матчи!
МОСКВА, 7 окт - Р-Спорт. Сборные Ганы и Уганды сыграли вничью в стартовом матче третьего раунда отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в зоне Африканской конфедерации футбола (CAF).
Встреча группы Е, прошедшая в пятницу в Тамале, завершилась со счетом 0:0.
Опять проблемы с расчетом?
Вот редиски, не могли один гол закатить что ли....
Гана вперёд:)