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Гана - Уганда

07.10.2016, Пятница, 18:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 1 тур Гана - Уганда
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Египет 6 4 1 1 8:4 +4 13
2. Уганда 6 2 3 1 3:2 +1 9
3. Гана 6 1 4 1 7:5 +2 7
4. Конго 6 0 2 4 5:12 -7 2
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    Рейтинг: +82

    headvk 7 октября 2016, 22:17

    Админы, вы что там, просыпаемся)!!!! Расчитываем матчи!

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    Рейтинг: +79293

    Zenit-84 7 октября 2016, 21:08

    МОСКВА, 7 окт - Р-Спорт. Сборные Ганы и Уганды сыграли вничью в стартовом матче третьего раунда отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в зоне Африканской конфедерации футбола (CAF).
    Встреча группы Е, прошедшая в пятницу в Тамале, завершилась со счетом 0:0.

    Опять проблемы с расчетом?

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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 7 октября 2016, 20:52

    Вот редиски, не могли один гол закатить что ли....

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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 7 октября 2016, 20:49

    Гана вперёд:)

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