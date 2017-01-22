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АЕК - Астерас

22.01.2017, Воскресенье, 16:00 мск Афины, стадион Олимпийский Греция. Суперлига, 17 тур АЕК - Астерас
Греция. Суперлига (2016/2017)
2 тур
7 января, суббота 20:30 Астерас 3:2 АЕК
Греция. Суперлига (2015/2016)
25 тур
7 марта, понедельник 20:30 Астерас 0:0 АЕК
10 тур
8 ноября, воскресенье 20:30 АЕК 0:1 Астерас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Олимпиакос 30 21 4 5 57:16 +41 67
2. ПАОК 30 20 4 6 52:19 +33 64
3. Панатинаикос 30 16 9 5 45:19 +26 57
4. АЕК 30 14 11 5 54:23 +31 53
5. Паниониос 30 15 7 8 35:23 +12 52
6. Ксанти 30 13 9 8 34:25 +9 48
7. Платаниас 30 11 9 10 34:38 -4 42
8. Атромитос 30 11 6 13 29:38 -9 39
9. ПАС 30 8 12 10 30:37 -7 36
10. Керкира 30 8 8 14 22:43 -21 32
11. Панетоликос 30 8 7 15 29:40 -11 31
12. Астерас 30 6 10 14 34:49 -15 28
13. Ларисса 30 6 10 14 23:42 -19 28
14. Левадиакос 30 6 8 16 27:49 -22 26
15. Ираклис 29 5 11 13 26:39 -13 26
16. Верия 29 5 7 17 23:54 -31 22
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