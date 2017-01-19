ПАОК - Левадиакос

ПАОК ТБ
|1 тур
|3 января, вторник
|20:30
|Левадиакос
|0:1
|ПАОК
|1 тур
|3 января, вторник
|20:30
|Левадиакос
|0:1
|ПАОК
|29 тур
|10 апреля, воскресенье
|19:00
|ПАОК
|2:0
|Левадиакос
|14 тур
|14 декабря, понедельник
|20:30
|Левадиакос
|0:0
|ПАОК
|33 тур
|3 мая, воскресенье
|19:00
|ПАОК
|1:0
|Левадиакос
|16 тур
|21 декабря, воскресенье
|20:30
|Левадиакос
|1:2
|ПАОК
|34 тур
|13 апреля, воскресенье
|20:00
|Левадиакос
|3:2
|ПАОК
|17 тур
|22 декабря, воскресенье
|17:00
|ПАОК
|3:0
|Левадиакос
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Олимпиакос
|30
|21
|4
|5
|57:16
|+41
|67
|2.
|ПАОК
|30
|20
|4
|6
|52:19
|+33
|64
|3.
|Панатинаикос
|30
|16
|9
|5
|45:19
|+26
|57
|4.
|АЕК
|30
|14
|11
|5
|54:23
|+31
|53
|5.
|Паниониос
|30
|15
|7
|8
|35:23
|+12
|52
|6.
|Ксанти
|30
|13
|9
|8
|34:25
|+9
|48
|7.
|Платаниас
|30
|11
|9
|10
|34:38
|-4
|42
|8.
|Атромитос
|30
|11
|6
|13
|29:38
|-9
|39
|9.
|ПАС
|30
|8
|12
|10
|30:37
|-7
|36
|10.
|Керкира
|30
|8
|8
|14
|22:43
|-21
|32
|11.
|Панетоликос
|30
|8
|7
|15
|29:40
|-11
|31
|12.
|Астерас
|30
|6
|10
|14
|34:49
|-15
|28
|13.
|Ларисса
|30
|6
|10
|14
|23:42
|-19
|28
|14.
|Левадиакос
|30
|6
|8
|16
|27:49
|-22
|26
|15.
|Ираклис
|29
|5
|11
|13
|26:39
|-13
|26
|16.
|Верия
|29
|5
|7
|17
|23:54
|-31
|22
ПАОК ТБ