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Панетоликос - ПАС

31.10.2016, Понедельник, 20:30 мск Агринио, стадион Панетолику Греция. Суперлига, 9 тур Панетоликос - ПАС
Греция. Суперлига (2015/2016)
25 тур
5 марта, суббота 16:00 ПАС 2:0 Панетоликос
10 тур
9 ноября, понедельник 20:30 Панетоликос 2:1 ПАС
Греция. Суперлига (2014/2015)
28 тур
15 марта, воскресенье 16:00 ПАС 0:0 Панетоликос
11 тур
11 января, воскресенье 16:00 Панетоликос 0:0 ПАС
Греция. Суперлига (2013/2014)
24 тур
9 февраля, воскресенье 19:15 ПАС 1:0 Панетоликос
7 тур
7 октября, понедельник 20:30 Панетоликос 2:0 ПАС
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Олимпиакос 30 21 4 5 57:16 +41 67
2. ПАОК 30 20 4 6 52:19 +33 64
3. Панатинаикос 30 16 9 5 45:19 +26 57
4. АЕК 30 14 11 5 54:23 +31 53
5. Паниониос 30 15 7 8 35:23 +12 52
6. Ксанти 30 13 9 8 34:25 +9 48
7. Платаниас 30 11 9 10 34:38 -4 42
8. Атромитос 30 11 6 13 29:38 -9 39
9. ПАС 30 8 12 10 30:37 -7 36
10. Керкира 30 8 8 14 22:43 -21 32
11. Панетоликос 30 8 7 15 29:40 -11 31
12. Астерас 30 6 10 14 34:49 -15 28
13. Ларисса 30 6 10 14 23:42 -19 28
14. Левадиакос 30 6 8 16 27:49 -22 26
15. Ираклис 29 5 11 13 26:39 -13 26
16. Верия 29 5 7 17 23:54 -31 22
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