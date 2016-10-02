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Леванте - Вальядолид

02.10.2016, Воскресенье, 18:45 мск Валенсия, стадион Сьютат де Валенсия Испания. Сегунда, 8 тур Леванте - Вальядолид
Испания. Примера (2013/2014)
25 тур
21 февраля, пятница 23:59 Вальядолид 1:1 Леванте
6 тур
24 сентября, вторник 22:00 Леванте 1:1 Вальядолид
Испания. Примера (2012/2013)
21 тур
26 января, суббота 21:00 Леванте 2:1 Вальядолид
2 тур
27 августа, понедельник 22:00 Вальядолид 2:0 Леванте
Испания. Примера (2007/2008)
31 тур
6 апреля, воскресенье 19:00 Леванте 0:3 Вальядолид
12 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 Вальядолид 1:0 Леванте
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Леванте 42 25 9 8 57:32 +25 84
2. Хетафе 44 19 15 10 60:45 +15 72
3. Жирона 42 20 10 12 65:45 +20 70
4. Тенерифе 44 17 18 9 51:38 +13 69
5. Кадис 44 17 16 11 56:41 +15 67
6. Уэска 44 16 16 12 55:48 +7 64
7. Вальядолид 42 18 9 15 52:47 +5 63
8. Реал Ов 42 17 10 15 47:47 0 61
9. Луго 42 14 13 15 49:52 -3 55
10. Кордоба 42 14 13 15 42:52 -10 55
11. Реус Депортиу 42 13 16 13 31:29 +2 55
12. Райо Вальекано 42 14 11 17 44:44 0 53
13. 42 13 14 15 55:56 -1 53
14. Химнастик 42 12 16 14 47:51 -4 52
15. Альмерия 42 14 9 19 44:49 -5 51
16. Сарагоса 42 12 14 16 50:52 -2 50
17. Нумансия 42 11 17 14 40:49 -9 50
18. Алькоркон 42 13 11 18 32:43 -11 50
19. УКАМ Мурсия 42 11 15 16 42:51 -9 48
20. Мальорка 42 9 18 15 42:50 -8 45
21. Эльче 42 11 10 21 49:63 -14 43
22. Мирандес 42 9 14 19 40:66 -26 41
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