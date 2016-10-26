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Рубин - СКА-Хабаровск

26.10.2016, Среда, 19:00 мск Казань, стадион Ак Барс Банк Арена Россия. Кубок, 1/8 финала Рубин - СКА-Хабаровск
Россия. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
24 сентября, четверг 12:00 СКА-Хабаровск 2:0 Рубин
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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 26 октября 2016, 21:06

    вперед СКА!

    -1
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    Рейтинг: +171

    zarya-lk72 26 октября 2016, 20:22

    У СКА хороший шанс

    -1
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    Рейтинг: +112

    paparazzi-kazan 26 октября 2016, 18:25

    Удачи "Рубину".

    1
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    Рейтинг: -8

    pfrfhgfnmt 26 октября 2016, 09:13

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    рубин ваще никакой

    -4
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