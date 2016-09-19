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Астерас - ПАОК

19.09.2016, Понедельник, 19:30 мск Триполис, стадион Теодорос Колокотронис Греция. Суперлига, 4 тур Астерас - ПАОК
Греция. Суперлига (2015/2016)
24 тур
27 февраля, суббота 20:30 ПАОК 2:0 Астерас
9 тур
1 ноября, воскресенье 16:00 Астерас 2:1 ПАОК
Греция. Плей-офф Лига чемпионов/Лига Европы (2014/2015)
, 6 тур
7 июня, воскресенье 20:30 Астерас 1:0 ПАОК
, 2 тур
24 мая, воскресенье 18:15 ПАОК 0:0 Астерас
Греция. Суперлига (2014/2015)
28 тур
14 марта, суббота 20:30 ПАОК 0:0 Астерас
11 тур
10 января, суббота 20:30 Астерас 3:0 ПАОК
Греция. Суперлига (2013/2014)
Плей-офф, 5 тур
14 мая, среда 18:00 Астерас 1:0 ПАОК
Плей-офф, 1 тур
30 апреля, среда 20:15 ПАОК 1:1 Астерас
25 тур
16 февраля, воскресенье 17:00 Астерас 2:1 ПАОК
8 тур
19 октября, суббота 19:15 ПАОК 2:0 Астерас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Олимпиакос 30 21 4 5 57:16 +41 67
2. ПАОК 30 20 4 6 52:19 +33 64
3. Панатинаикос 30 16 9 5 45:19 +26 57
4. АЕК 30 14 11 5 54:23 +31 53
5. Паниониос 30 15 7 8 35:23 +12 52
6. Ксанти 30 13 9 8 34:25 +9 48
7. Платаниас 30 11 9 10 34:38 -4 42
8. Атромитос 30 11 6 13 29:38 -9 39
9. ПАС 30 8 12 10 30:37 -7 36
10. Керкира 30 8 8 14 22:43 -21 32
11. Панетоликос 30 8 7 15 29:40 -11 31
12. Астерас 30 6 10 14 34:49 -15 28
13. Ларисса 30 6 10 14 23:42 -19 28
14. Левадиакос 30 6 8 16 27:49 -22 26
15. Ираклис 29 5 11 13 26:39 -13 26
16. Верия 29 5 7 17 23:54 -31 22
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    Рейтинг: +45

    ск122 19 сентября 2016, 20:14

    паок вперед

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