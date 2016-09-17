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Сарагоса - Алькоркон

17.09.2016, Суббота, 21:00 мск Сарагоса, стадион Ла Ромареда Испания. Сегунда, 5 тур Сарагоса - Алькоркон
Испания. Сегунда (2015/2016)
35 тур
24 апреля, воскресенье 20:15 Сарагоса 3:1 Алькоркон
14 тур
22 ноября, воскресенье 21:15 Алькоркон 1:0 Сарагоса
Испания. Сегунда (2014/2015)
31 тур
29 марта, воскресенье 19:15 Сарагоса 1:1 Алькоркон
10 тур
26 октября, воскресенье 20:15 Алькоркон 1:3 Сарагоса
Испания. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
ответный матч		 21 декабря, среда 23:59 Сарагоса 0:2 Алькоркон
Испания. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
первый матч		 13 декабря, вторник 23:59 Алькоркон 1:1 Сарагоса
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Леванте 42 25 9 8 57:32 +25 84
2. Хетафе 44 19 15 10 60:45 +15 72
3. Жирона 42 20 10 12 65:45 +20 70
4. Тенерифе 44 17 18 9 51:38 +13 69
5. Кадис 44 17 16 11 56:41 +15 67
6. Уэска 44 16 16 12 55:48 +7 64
7. Вальядолид 42 18 9 15 52:47 +5 63
8. Реал Ов 42 17 10 15 47:47 0 61
9. Луго 42 14 13 15 49:52 -3 55
10. Кордоба 42 14 13 15 42:52 -10 55
11. Реус Депортиу 42 13 16 13 31:29 +2 55
12. Райо Вальекано 42 14 11 17 44:44 0 53
13. 42 13 14 15 55:56 -1 53
14. Химнастик 42 12 16 14 47:51 -4 52
15. Альмерия 42 14 9 19 44:49 -5 51
16. Сарагоса 42 12 14 16 50:52 -2 50
17. Нумансия 42 11 17 14 40:49 -9 50
18. Алькоркон 42 13 11 18 32:43 -11 50
19. УКАМ Мурсия 42 11 15 16 42:51 -9 48
20. Мальорка 42 9 18 15 42:50 -8 45
21. Эльче 42 11 10 21 49:63 -14 43
22. Мирандес 42 9 14 19 40:66 -26 41
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