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Порту - Бенфика

06.11.2016, Воскресенье, 21:00 мск Порту, стадион Драгау Португалия. Примейра, 10 тур Порту - Бенфика
Португалия. Примейра (2015/2016)
22 тур
12 февраля, пятница 23:30 Бенфика 1:2 Порту
5 тур
20 сентября, воскресенье 21:15 Порту 1:0 Бенфика
Португалия. Примейра (2014/2015)
30 тур
26 апреля, воскресенье 19:00 Бенфика 0:0 Порту
13 тур
14 декабря, воскресенье 23:00 Порту 0:2 Бенфика
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
30 тур
10 мая, суббота 21:00 Порту 2:1 Бенфика
15 тур
12 января, воскресенье 20:00 Бенфика 2:0 Порту
Португалия. Кубок Лиги (2013/2014)
1/2 финала
27 апреля, воскресенье 21:15 Порту 0:0
(3:4)п		 Бенфика
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
29 тур
11 мая, суббота 23:30 Порту 2:1 Бенфика
14 тур
14 января, понедельник 00:15 Бенфика 2:2 Порту
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
21 тур
3 марта, суббота 00:15 Бенфика 2:3 Порту
6 тур
23 сентября, пятница 23:15 Порту 2:2 Бенфика
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
25 тур
3 апреля, воскресенье 23:30 Бенфика 1:2 Порту
10 тур
7 ноября, воскресенье 23:15 Порту 5:0 Бенфика
Суперкубок Португалии 2010
Финал, Финал
7 августа, суббота 23:45 Бенфика 0:2 Порту
Чемпионат Португалии (2009/2010)
29 тур
2 мая, воскресенье 23:15 Порту 3:1 Бенфика
14 тур
20 декабря, воскресенье 23:15 Бенфика 1:0 Порту
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 34 25 7 2 72:18 +54 82
2. Порту 34 22 10 2 71:19 +52 76
3. Спортинг 34 21 7 6 68:36 +32 70
4. Гимараеш 34 18 8 8 50:39 +11 62
5. Брага 34 15 9 10 51:36 +15 54
6. Маритиму 34 13 11 10 34:32 +2 50
7. Риу Аве 34 14 7 13 41:39 +2 49
8. Фейренсе 33 13 6 14 29:44 -15 45
9. Боавишта 34 10 13 11 33:36 -3 43
10. Эшторил 34 10 8 16 36:42 -6 38
11. Шавиш 34 8 14 12 35:42 -7 38
12. Витория 34 10 8 16 30:39 -9 38
13. Пасуш де Феррейра 34 8 12 14 32:45 -13 36
14. Белененсеш 34 9 9 16 27:45 -18 36
15. Морейренcе 34 8 9 17 33:48 -15 33
16. Тондела 34 8 8 18 29:52 -23 32
17. Арука 34 9 5 20 33:57 -24 32
18. Насионал Ф 34 4 9 21 22:58 -36 21
19. Фигейренсе 1 1 0 0 2:1 +1 3
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