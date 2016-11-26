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Теплице - Яблонец

26.11.2016, Суббота, 20:15 мск Теплице, стадион На Стинадлех Чехия. Синот Лига, 15 тур Теплице - Яблонец
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
28 тур
8 мая, воскресенье 17:00 Яблонец 1:0 Теплице
14 тур
22 ноября, воскресенье 20:30 Теплице 2:2 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
26 тур
3 мая, воскресенье 18:00 Теплице 1:1 Яблонец
12 тур
25 октября, суббота 19:00 Яблонец 4:2 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
22 тур
30 марта, воскресенье 17:00 Яблонец 1:1 Теплице
8 тур
15 сентября, воскресенье 21:00 Теплице 3:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
20 тур
17 марта, воскресенье 18:00 Яблонец 0:0 Теплице
6 тур
31 августа, пятница 22:15 Теплице 0:4 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
26 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Теплице 3:2 Яблонец
12 тур
31 октября, понедельник 21:30 Яблонец 0:1 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
17 тур
22 ноября, понедельник 20:00 Теплице 1:2 Яблонец
3 тур
1 августа, воскресенье 20:00 Яблонец 1:1 Теплице
Чемпионат Чехии (2009/2010)
28 тур
5 мая, среда 22:00 Яблонец 0:0 Теплице
14 тур
7 ноября, суббота 20:15 Теплице 1:0 Яблонец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 20 9 1 65:22 +43 69
2. Виктория П 30 20 7 3 47:21 +26 67
3. Спарта 30 16 9 5 47:26 +21 57
4. Млада Болеслав 30 13 10 7 47:37 +10 49
5. Теплице 30 13 9 8 38:25 +13 48
6. Фастав 30 11 8 11 34:35 -1 41
7. Дукла П 30 11 7 12 39:35 +4 40
8. Яблонец 30 9 12 9 43:38 +5 39
9. Слован Л 30 10 9 11 31:28 +3 39
10. Карвина 30 9 7 14 39:49 -10 34
11. Словацко 30 6 14 10 29:38 -9 32
12. Зброевка 30 6 14 10 32:45 -13 32
13. Богемианс 1905 30 7 7 16 22:39 -17 28
14. Высочина 30 6 9 15 26:47 -21 27
15. Градец-Кралове 30 8 3 19 29:51 -22 27
16. Пршибрам 30 6 4 20 29:61 -32 22
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